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ФУГИ объявил аукцион на аренду гостиницы "Семетей"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/fugi-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443702-ru.html

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21 августа 2017, 10:47       Комментарии

Государственной предприятие "гостиница "Семетей"" выставляется на открытый аукцион на право заключения договора аренды, сообщает пресс-служба Фонд по управлению государственным имуществом.
По данным ведомства, торги состоятся 20 сентября.
"Объект аренды: государственное помещение общей площадью 444,8 кв.м., в том числе: 331,8 кв.м. (функционирует круглый год) и летняя площадка 113 кв.м. (функционирует в летний период с 1 мая по 1 октября). Целевое назначение государственного помещения: кафе, общественное питание. Предлагаемый срок аренды: 3 года. Стартовый размер арендной платы: кафе – 62 тыс. 113 сомов в месяц, летняя площадка (навесы) – 16 тыс. 272 сомов в месяц (арендная плата взимается с 1 мая по 1 октября), итого: 78 тыс. 385 сомов в месяц. Заявки принимаются до 17:00 18 сентября", – говорится в сообщении.

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