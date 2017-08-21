ФУГИ объявил аукцион на аренду гостиницы "Семетей"

21 августа 2017, 10:47 Комментарии

Государственной предприятие "гостиница "Семетей"" выставляется на открытый аукцион на право заключения договора аренды, сообщает пресс-служба Фонд по управлению государственным имуществом.

По данным ведомства, торги состоятся 20 сентября.

"Объект аренды: государственное помещение общей площадью 444,8 кв.м., в том числе: 331,8 кв.м. (функционирует круглый год) и летняя площадка 113 кв.м. (функционирует в летний период с 1 мая по 1 октября). Целевое назначение государственного помещения: кафе, общественное питание. Предлагаемый срок аренды: 3 года. Стартовый размер арендной платы: кафе – 62 тыс. 113 сомов в месяц, летняя площадка (навесы) – 16 тыс. 272 сомов в месяц (арендная плата взимается с 1 мая по 1 октября), итого: 78 тыс. 385 сомов в месяц. Заявки принимаются до 17:00 18 сентября", – говорится в сообщении.