Четыре кыргызстанца пострадали в ДТП в Екатеринбурге

21 августа 2017, 10:34 Комментарии

Бишкек, 21.08.17 /Кабар/. Четыре кыргызстанца пострадали в ДТП в российском городе Екатеринбурге, пишет издание "Вечерние Ведомости". Авария произошла в ночь на 21 августа, полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Свердловской области, водитель автомобиля Citroen, гражданин Кыргызстана, двигаясь на высокой скорости, наехал на бордюрный камень, а затем в забор.

В результате ДТП пострадали четыре человека — все пассажиры указанного авто. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.