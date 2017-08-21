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Четыре кыргызстанца пострадали в ДТП в Екатеринбурге

Источник:
http://kabar.kg/news/chetyre-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443701-ru.html

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21 августа 2017, 10:34       Комментарии

Бишкек, 21.08.17 /Кабар/. Четыре кыргызстанца пострадали в ДТП в российском городе Екатеринбурге, пишет издание "Вечерние Ведомости". Авария произошла в ночь на 21 августа, полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Как сообщает пресс-служба управления МВД по Свердловской области, водитель автомобиля Citroen, гражданин Кыргызстана, двигаясь на высокой скорости, наехал на бордюрный камень, а затем в забор.
В результате ДТП пострадали четыре человека — все пассажиры указанного авто. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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