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Сборная Узбекистана стала победителем "Кубка трёх наций", Кыргызстан на втором месте

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zhenskaia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443700-ru.html

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21 августа 2017, 10:41       Комментарии

Бишкек, 21.08.17 /Кабар/. Женская сборная Узбекистана стала победителем "Кубка трёх наций", который проходил в Бишкеке с 15 по 20 августа.
20 августа состоялся заключительный матч, где встретились женские сборные Кыргызстана и Узбекистана.
В первом тайме зрители забитых голов не увидели. Все решил гол Курбановой Шахнозы на 76 минуте матча. 1:0 – победа сборной Узбекистана.
Футболистки сборной Узбекистана не проиграли ни одной встречи в турнире, забили 17 мячей в ворота соперника, а пропустили лишь один. Второе место заняла сборная Кыргызстана, третье за спортсменками из Казахстана.
"Кубок трёх наций" – турнир сборных команд по женскому футболу проводился впервые.

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