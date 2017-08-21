Сборная Узбекистана стала победителем "Кубка трёх наций", Кыргызстан на втором месте

21 августа 2017, 10:41 Комментарии

Бишкек, 21.08.17 /Кабар/. Женская сборная Узбекистана стала победителем "Кубка трёх наций", который проходил в Бишкеке с 15 по 20 августа.

20 августа состоялся заключительный матч, где встретились женские сборные Кыргызстана и Узбекистана.

В первом тайме зрители забитых голов не увидели. Все решил гол Курбановой Шахнозы на 76 минуте матча. 1:0 – победа сборной Узбекистана.

Футболистки сборной Узбекистана не проиграли ни одной встречи в турнире, забили 17 мячей в ворота соперника, а пропустили лишь один. Второе место заняла сборная Кыргызстана, третье за спортсменками из Казахстана.

"Кубок трёх наций" – турнир сборных команд по женскому футболу проводился впервые.