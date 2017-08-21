Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане с 1 октября 2017 года повысят пенсииВ Кыргызстане с 1 октября 2017 года повысят пенсииК новому учебному году вблизи школ республики установят 42 светофораК новому учебному году вблизи школ республики установят 42 светофора

В Кыргызстане с 1 октября будут повышены размеры пенсий

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443699-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанец стал виновником ДТП в Екатеринбурге

Корейский центр "Движение за новое село" реализует проекты в 5 селах Кыргызстана

Сборная Узбекистана стала победителем "Кубка трёх наций", Кыргызстан на втором месте

Четыре кыргызстанца пострадали в ДТП в Екатеринбурге

В Кыргызстане зафиксировано пятибалльное землетрясение

21 августа 2017, 9:32       Комментарии

В Кыргызстане с 1 октября будут повышены размеры пенсий. Соответствующие постановления подписаны в правительстве. Повышение будет касаться пенсий, назначенных согласно закону КР "О государственном пенсионном социальном страховании".
Как сообщил председатель Социального фонда Тенизбек Абжапаров, после повышения средний размер пенсии по республике увеличится на 516 сомов и составит 5 тыс. 517 сомов. Рост к началу года составит 108,6%. Рост на момент повышения - 110,3%.
Для пенсий до 5 тыс. сомов повышение в среднем составит 113,2%, а свыше 5 тыс. сомов в среднем - 107%.
Механизм повышения будет реализован следующим образом:
- базовая часть пенсии с 1 октября 2017 года устанавливается в размере 1 тыс. 780 сомов, рост составит 280 сомов;
- страховая часть пенсий будет индексирована на коэффициент в размере 1,05, но не менее чем на 240 сомов. Коэффициент индексации рассчитан исходя из роста инфляции и роста заработной платы за прошлый год;
- размер общей пенсии инвалидов первой группы устанавливается не ниже величины прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.
При этом для пенсий, назначенных в период с 1 октября по 31 декабря 2016 года, не ниже прожиточного минимума пенсионера за 2015 год - в размере 4 тыс. 637 сомов. Для пенсий, назначенных в 2017 году - не ниже прожиточного минимума пенсионера за 2016 год - в размере 4 тыс. 304 сомов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум