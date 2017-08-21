21 августа 2017, 9:32 Комментарии

В Кыргызстане с 1 октября будут повышены размеры пенсий. Соответствующие постановления подписаны в правительстве. Повышение будет касаться пенсий, назначенных согласно закону КР "О государственном пенсионном социальном страховании".

Как сообщил председатель Социального фонда Тенизбек Абжапаров, после повышения средний размер пенсии по республике увеличится на 516 сомов и составит 5 тыс. 517 сомов. Рост к началу года составит 108,6%. Рост на момент повышения - 110,3%.

Для пенсий до 5 тыс. сомов повышение в среднем составит 113,2%, а свыше 5 тыс. сомов в среднем - 107%.

Механизм повышения будет реализован следующим образом:

- базовая часть пенсии с 1 октября 2017 года устанавливается в размере 1 тыс. 780 сомов, рост составит 280 сомов;

- страховая часть пенсий будет индексирована на коэффициент в размере 1,05, но не менее чем на 240 сомов. Коэффициент индексации рассчитан исходя из роста инфляции и роста заработной платы за прошлый год;

- размер общей пенсии инвалидов первой группы устанавливается не ниже величины прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.

При этом для пенсий, назначенных в период с 1 октября по 31 декабря 2016 года, не ниже прожиточного минимума пенсионера за 2015 год - в размере 4 тыс. 637 сомов. Для пенсий, назначенных в 2017 году - не ниже прожиточного минимума пенсионера за 2016 год - в размере 4 тыс. 304 сомов.