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Корейский центр "Движение за новое село" реализует проекты в 5 селах Кыргызстана

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443698-ru.html

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21 августа 2017, 10:57       Комментарии

Директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Бахтияр Салиев 18 августа встретился с заведующим отделом продвижения Глобального Движения Семаыль МВД Кореи Ким Ман Бон и профессором корейского центра "Семаыль Ундон" Хан До Хен.
Был обсужден вопрос реализации проекта по распространению движения "Семаыль Ундон" (движение за новое село) в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве между МВД Кореи и ГАМСУМО.
В рамках указанного меморандума реализуются проекты в 5 селах Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской и Чуйской областей на общую сумму 50 тыс. долларов США. Также планируется реализация проектов еще в 4 селах, лидеры которых прошли обучение в Кореи.
"Движение "Семаыль Ундон" в Корее является национальной программой, которая внесла большой вклад в развитие и процветание Кореи. Кроме того, движение "Семаыль Ундон" признано ООН и многими другими международными организациями как лучший, уникальный опыт развития села. В Корее считается, что именно благодаря этому движению достигнут успех развития южной Кореи. Основным принципом движения является активизация населения, вовлечение их в развитие села, достижение успеха упорным и совместным трудом", - рассказали в ГАМСУМО.
Проект корейского Центра "Семаыль Ундон" также поддержан правительством Кыргызстана и принято правительственное решение по внедрению и распространению данного движения в Кыргызстане. Распоряжением руководителя Аппарата правительства от 2 февраля 2016 года создана межведомственная рабочая группа по разработке проекта программы по внедрению опыта проекта Кореи "Жаны айыл кыймылы" - "Семаыль Ундон", руководителем рабочей группы утвержден директор Агентства.
В рамках реализации данного проекта в 2015 году 24 человека, лидеры пилотных сел из 7 областей, прошли курсы обучения в Центре "Семаыль Ундон" в Корее.
В декабре 2016 года в городе Бишкек, ГАМСУМО совместно с представителями Центра "Семаыль Ундон" провели семинар среди представителей пилотных айыл окмоту. Здесь же рассмотрены и подведены итоги конкурса социальных проектов айыл окмоту. Победителями признаны 5 айыл окмоту, которым выданы гранты в размере по 10 тыс. долларов США.
В феврале 2017 года представители Корейского движения "Семаыль Ундон" встретились с жителями 8 пилотных сел Чуйской области. Из них для предоставления поддержки определены 4 села.
Так, по 4 представителя сел с 20 по 29 июня прошли обучение в учебном центре Корее. Планируется выделение грантовой помощи в размере 20 тыс. долларов каждому выбранному селу.
"Вклад Корейского центра "Семаыль Ундон" в развитие сел создаст условия некоторым селам для решения одного из актуальных вопросов, также придаст стимул для соучастия жителей села в решении проблем села", - уверены в Госагентстве.

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