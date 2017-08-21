Корейский центр "Движение за новое село" реализует проекты в 5 селах Кыргызстана

21 августа 2017, 10:57 Комментарии

Директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Бахтияр Салиев 18 августа встретился с заведующим отделом продвижения Глобального Движения Семаыль МВД Кореи Ким Ман Бон и профессором корейского центра "Семаыль Ундон" Хан До Хен.

Был обсужден вопрос реализации проекта по распространению движения "Семаыль Ундон" (движение за новое село) в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве между МВД Кореи и ГАМСУМО.

В рамках указанного меморандума реализуются проекты в 5 селах Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской и Чуйской областей на общую сумму 50 тыс. долларов США. Также планируется реализация проектов еще в 4 селах, лидеры которых прошли обучение в Кореи.

"Движение "Семаыль Ундон" в Корее является национальной программой, которая внесла большой вклад в развитие и процветание Кореи. Кроме того, движение "Семаыль Ундон" признано ООН и многими другими международными организациями как лучший, уникальный опыт развития села. В Корее считается, что именно благодаря этому движению достигнут успех развития южной Кореи. Основным принципом движения является активизация населения, вовлечение их в развитие села, достижение успеха упорным и совместным трудом", - рассказали в ГАМСУМО.

Проект корейского Центра "Семаыль Ундон" также поддержан правительством Кыргызстана и принято правительственное решение по внедрению и распространению данного движения в Кыргызстане. Распоряжением руководителя Аппарата правительства от 2 февраля 2016 года создана межведомственная рабочая группа по разработке проекта программы по внедрению опыта проекта Кореи "Жаны айыл кыймылы" - "Семаыль Ундон", руководителем рабочей группы утвержден директор Агентства.

В рамках реализации данного проекта в 2015 году 24 человека, лидеры пилотных сел из 7 областей, прошли курсы обучения в Центре "Семаыль Ундон" в Корее.

В декабре 2016 года в городе Бишкек, ГАМСУМО совместно с представителями Центра "Семаыль Ундон" провели семинар среди представителей пилотных айыл окмоту. Здесь же рассмотрены и подведены итоги конкурса социальных проектов айыл окмоту. Победителями признаны 5 айыл окмоту, которым выданы гранты в размере по 10 тыс. долларов США.

В феврале 2017 года представители Корейского движения "Семаыль Ундон" встретились с жителями 8 пилотных сел Чуйской области. Из них для предоставления поддержки определены 4 села.

Так, по 4 представителя сел с 20 по 29 июня прошли обучение в учебном центре Корее. Планируется выделение грантовой помощи в размере 20 тыс. долларов каждому выбранному селу.

"Вклад Корейского центра "Семаыль Ундон" в развитие сел создаст условия некоторым селам для решения одного из актуальных вопросов, также придаст стимул для соучастия жителей села в решении проблем села", - уверены в Госагентстве.