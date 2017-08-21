Россия укрепляет позиции в Центральной Азии. Пройдут совместные учения

21 августа 2017, 10:40 Комментарии

Россия укрепляет позиции в Центральной Азии, где обстановка остается нестабильной из-за вооруженного конфликта в Афганистане. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства, пишет РИА Новости.

Министр отметил, азиатские регионы находятся под особым контролем российских вооруженных сил, и центральноазиатское стратегическое направление, находящееся в зоне ответственности Центрального военного округа, на сегодняшний день является одним из важнейших.

"Обстановка в Центральной Азии остается нестабильной. Продолжается вооруженный конфликт в Афганистане между правительственными силовыми структурами и боевиками "Талибана" и ИГИЛ ("Исламское государство")", - заявил Шойгу.

Он добавил, что на второе полугодие запланированы совместные мероприятия по оперативной и боевой подготовке с подразделениями вооруженных сил Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

"Командование военного округа уделяет особое внимание реализации совместных практических мероприятий с вооруженными силами стран Центральной Азии, что способствует укреплению позиций России в данном регионе", - подчеркнул министр.