Таэквондисты КР заняли третье общекомандное место на чемпионате Азии

21 августа 2017, 10:46 Комментарии

В прошедшие выходные, 19 и 20 августа, в Ташкенте (Узбекистан) прошел чемпионат Азии по таэквон-до ИТФ. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из 6 стран: Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан, Казахстан, Россия, Непал.

Кыргызстан представляли 13 спортсменов под руководством президента федерации таэквон-до ИТФ КР Нурисы Мамбеталиевой. По итогам чемпионата Азии республика заняла третье общекомандное место.

<li>Тажиева Амалия - 3-е место по программе тули в категории 13-14 лет по цветным поясам;</li><li>Махмутова Перизат - 3-е место по программе тули в категории до 12 лет по цветным поясам;</li><li>Токтосунова Мирайым - 3-е место по программе в категории до 12 лет по цветным поясам;</li><li>Амантурова Земфира - 1-е место в категории 62 кг 18+ лет;</li><li>Сайдинбекова Айдана - 3-е место в категории 56 кг 18+ лет;</li><li>Талантбек уулу Самат - 3-е место в категории 68 кг 15-16 лет.</li>