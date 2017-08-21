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С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443694-ru.html

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21 августа 2017, 9:56       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. С 1 октября этого года в Кыргызстане будут повышены размеры пенсий, соответствующие постановления правительства подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, сообщает пресс-служба кабмина.
Жээнбеков подписал постановления "Об установлении размера базовой части пенсии с 1 октября 2017 года" и "Об индексации размеров страховых частей пенсии с 1 октября 2017 года".
По данным председателя Социального фонда КР Тенизбека Абжапарова, после повышения средний размер пенсии в республике увеличится на 516 сомов и составит 5 517. Для пенсий до 5 000 сомов повышение в среднем составит 113,2 процента, а для выплат более этой суммы - 107 процентов.
Механизм повышения будет реализован следующим образом:
<ul> <li>базовая часть пенсий с 1 октября устанавливается в размере 1 780 сомов, рост составит 280 сомов;</li> <li>страховая часть пенсий будет индексирована на коэффициент в размере 1,05, но не менее чем на 240 сомов; коэффициент индексации рассчитан исходя из роста инфляции и роста заработной платы за прошлый год;</li> <li>размер общей пенсии инвалидов I группы устанавливается не ниже величины прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.</li> </ul> При этом для пенсий, назначенных с 1 октября по 31 декабря прошлого года, не ниже прожиточного минимума пенсионера за 2015-й - в размере 4 637 сомов. Для пенсий, назначенных в 2017 году, не ниже прожиточного минимума пенсионера за 2016-й - в размере 4 304 сомов.
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