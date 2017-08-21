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Сообщение о бомбе в ЦУМе — задержан 44-летний мужчина

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443693-ru.html

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21 августа 2017, 10:41       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Найден мужчина, который совершил ложный звонок о бомбе в Центральном универсальном магазине "Айчурок", сообщила пресс-служба ГКНБ.
В воскресенье днем на пульт дежурной службы столичной милиции позвонил неизвестный и сообщил о взрывном устройстве в здании ЦУМа. Вызов оказался ложным.
Задержан 44-летний мужчина. Причины его поступка не сообщаются.
Материалы переданы следственному управлению ГКНБ для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
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