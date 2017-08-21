Сообщение о бомбе в ЦУМе — задержан 44-летний мужчина

21 августа 2017, 10:41 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Найден мужчина, который совершил ложный звонок о бомбе в Центральном универсальном магазине "Айчурок", сообщила пресс-служба ГКНБ.

В воскресенье днем на пульт дежурной службы столичной милиции позвонил неизвестный и сообщил о взрывном устройстве в здании ЦУМа. Вызов оказался ложным.

Задержан 44-летний мужчина. Причины его поступка не сообщаются.

Материалы переданы следственному управлению ГКНБ для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

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