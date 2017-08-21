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В Кыргызстане зафиксировано пятибалльное землетрясение

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443692-ru.html

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В Джалал-Абадской области произошло пятибалльное землетрясение

21 августа 2017, 10:14       Комментарии

21 августа в 01:51 Институтом сейсмологии в Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 5 баллов, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, очаг подземных толчков находился в 5 км к юго-востоку от села Ор-Казган, в 10 км к северо-востоку от села Ак-Терек, 12 км к юго-западу от села Канжыга и 12 км к северу от села Тосой Ошской области.
"Землетрясение ощущалось в селах Ор-Казган, Канжыга, Ак-Терек, Тосой, Жийде Ошской области – 4,5 балла, Салам-Алик, Зергер, Ничке-Сай – 4 балла, город Джалал-Абад – 3 балла. По предварительным данным жертв и разрушений нет", – говорится в сообщении.

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