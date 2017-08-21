Фильм "Кентавр" примет участие в международном фестивале в Финляндии

21 августа 2017, 10:36 Комментарии

Фильм "Кентавр" режиссера Актана Арым Кубата примет участие в юбилейном 30-м Международном кинофестивале в Хельсинки (Финляндия), где и состоится финская премьера фильма с 14 по 24 сентября 2017 года, сообщает продюсер картины.

Основанный в 1988 году в Хельсинки, крупнейший кинофестиваль в Финляндии "Любовь и Анархия" продвигает искусство кино наряду с инновационными и визуально ошеломляющими новыми фильмами. Любители кино могут насладиться богатой программой фестиваля, которая состоит из новых фильмов известных кинематографистов и молодых талантов.

Ранее в июле фильм "Кентавр" принял внеконкурсное участие в фестивале класса "А" в Карловых Варах (Чехия), Иерусалимском Международном Кинофестивале (Израиль), Фестивале "Трансатлантик" в Польше и "Патмос" в Греции.