21 августа 2017, 10:25 Комментарии

ГКНБ установил личность телефонного террориста, сообщившего о бомбе в ЦУМе, сообщает пресс-служба ведомства.

20 августа примерно в 12.30 на пульт "102" дежурной службы ГУВД Бишкека позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в ЦУМе заложена бомба.

"В ходе осмотра здания каких-либо взрывных устройств не обнаружено. Установлена личность звонившего – им оказался С.Т., 1973 года рождения. В настоящее время материалы переданы в ГСУ ГКНБ для принятия возбуждения уголовного дела в отношении данного лица", – говорится в сообщении.