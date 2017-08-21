В Джалал-Абаде ночью было зафиксировано землетрясение силой 5 баллов

21 августа 2017, 10:08 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Джалал-Абадской области в ночь с 20 на 21 августа примерно в 1:51 часов были зафиксированы толчки магнитудой 4,6.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук КР сила землетрясения в эпицентре была оценена в 5 баллов. Очаг располагался на территории Кыргызстана в 5 км к юго-востоку от села Ор-Казган,10 км к северо-востоку от села Ак-Терек, 45 км к северо-востоку от города Джалал-Абад и 82 км к северо-востоку от города Ош.

Сообщается, что в населенных пунктах интенсивность землетрясения составила от 3 до 4,5 баллов.

Как сообщает пресс-служба МЧС КР, жертв и пострадавших впоследствии землетрясения нет.