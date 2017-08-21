Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Премьер-министр С.Жээнбеков о "чык эшикке" и безответственных чиновникахПремьер-министр С.Жээнбеков о "чык эшикке" и безответственных чиновникахИнформация о бомбе в ЦУМе не подтвердилась. Ищут "телефонного террориста" — ГКНБИнформация о бомбе в ЦУМе не подтвердилась. Ищут "телефонного террориста" — ГКНБ

Команда судна, столкнувшегося с американским эсминцем, не пострадала

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/komanda-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443686-ru.html

Похожие новости

Таэквондисты КР заняли третье общекомандное место на чемпионате Азии

Четыре кыргызстанца пострадали в ДТП в Екатеринбурге

В Тихом океане обнаружили затопленный в 1945 году американский крейсер

В Бишкеке бус врезался в столб, возможно есть пострадавшие

Авария на пересечении Жибек-Жолу и Алматинской. Есть пострадавшие

21 августа 2017, 10:14       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. Власти Сингапура сообщили, что никто из членов команды судна Alnic MC, которое столкнулось с эсминцем ВМС США в районе Малаккского пролива, не пострадал, говорится в заявлении морской и портовой администрации (MPA) Сингапура.
Судно Alni MC повреждено в районе форпика на семь метров выше ватерлинии, никто из членов команды не пострадал, отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте MPA. По данным властей, сообщения о загрязнении нефтью не поступали.
MPA начало расследование инцидента, власти Сингапура ведут поисково-спасательные операции. По данным агентства Синьхуа, к ним присоединилась Мьянма.
В результате столкновения американского эсминца "Джон Маккейн" и торгового судна Alnic MC в районе Малаккского пролива пропали десять и получили ранения пять моряков. Инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени, когда корабль направлялся в порт Сингапура для рутинного визита.
"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.
Источник РИА Новости

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум