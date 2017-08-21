ГКНБ установлен телефонный террорист, "заминировавший" ЦУМ

21 августа 2017, 10:20 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) КР установил телефонного террориста, сообщившего о бомбе в ЦУМе.

Как сообщает пресс-службе ГКНБ, им оказался гражданин КР "С.Т.", 1973 года рождения.

В настоящее время материалы переданы в ГСУ ГКНБ для принятия возбуждения уголовного дела в отношении данного лица.

Напомним, что 20 августа 2017 года примерно в 12.30 часов на пульт "102" Дежурной службы ГУВД Бишкека позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в столичном ЦУМ заложена бомба.

В ходе осмотра здания каких-либо взрывных устройств не обнаружено.

В ГКНБ не уточнили мотивы, из-за которых мужчина сообщил о ложной бомбе.