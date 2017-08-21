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Премьер-министр С.Жээнбеков о "чык эшикке" и безответственных чиновниках

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443684-ru.html

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21 августа 2017, 10:15       Комментарии

"Я хладнокровный, уравновешенный человек, меня не просто так вот вывести из себя. Я переживаю, что сказал чиновнику "Чык эшикке" ("выйди за дверь"), не должен был говорить такое. Но не сдержал себя. На том совещании рассматривались проблемы чрезвычайных происшествий, которые произошли в этом году у нас в стране. Те проблемы, которые должны были решаться, на которые выделены деньги, не были решены, и это вывело меня из себя", - отметил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков в интервью Пятому каналу.
"Когда вижу тех людей, которые по долгу службы должны выполнять эти функции, но не выполняют, и когда вижу чиновников, которые стали бюрократами, медлят с решением тех простых задач, которые нужны простому гражданину, простому человеку, это меня бесит. Все в руках этого человека, а он затягивает решение проблемы на недели, на месяцы. Это выводит меня из себя", - добавил С.Жээнбеков.
В целом работу правительства премьер-министр оценил положительно.
"Наше правительство работало в условиях мира и спокойствия, при большой поддержке президента, с Жогорку Кенешем работали конструктивно. Мы не вовлекались в политические дискуссии, игры, и смогли достичь тех целей, которые были поставлены президентом, парламентом и народом. За короткое время мы смогли выполнить программы, которые были утверждены правительством и парламентом. Показатели за 2016 год были хорошие, поэтому парламент нас поддержал", - так ответил С.Жээнбеков на вопрос, почему Жогорку Кенеш практически единогласно одобрил отчет правительства за 2016 год.

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