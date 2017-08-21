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Два кандидата в президенты пересдали тестирование по кыргызскому языку

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365073_dv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443683-ru.html

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21 августа 2017, 9:54       Комментарии

Два кандидата в президенты повторно прошли тестирование по кыргызскому языку.
В Нацкомиссии по госязыку "ВБ" сообщили, что ранее из всех прошедших тестирование 47 кандидатов пять человек не смогли набрать достаточное количество баллов для получения сертификата. Им выдали лишь свидетельство о сдаче теста. Согласно положению о тестировании, кандидаты, не согласные с результатами, могут подать апелляцию и по решению экспертной комиссии пройти повторное тестирование.
Аскарбек Абышев и Советбек Абыкулов, чьи первые результаты не достигли и 55 баллов, прошли повторное тестирование и набрали 60,45 балла и 60,54 балла соответственно.
Напомним, для регистрации кандидатуры в ЦИК претендент должен набрать более 60 баллов и предоставить в ЦИК сертификат Нацкомиссии.

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