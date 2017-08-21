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Сегодня сборная Кыргызстана по кок-бору стартует на чемпионате мира

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365075_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443682-ru.html

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21 августа 2017, 9:55       Комментарии

Сегодня, 21 августа, в Астане (Казахстан) стартует первый чемпионат мира по "кокпару" (кок-бору). Игры пройдут на ипподроме "Казанат".
Как сообщается, матч открытия пройдет между сборной Кыргызстана и Монголией. В этот же день вечером состоится официальное открытие мероприятия.
В чемпионате планируется выступление 12 зарубежных стран.
Отметим, по итогам жеребьевки в группу "А" попали Кыргызстан, Турция, США, Узбекистан, Монголия и Таджикистан. В группу "В" вошли Казахстан, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан.
Призовой фонд игр составляет 18 млн тенге, что в долларах составляет примерно 54 тысячи. Из них за первое место вручат 10 млн тенге ($30 тыс.), за второе место 5 млн ($15 тыс.) и за третье место 3 млн ($9 тыс.).
Расписание чемпионата:
21 августа
<li>Кыргызстан – Монголия</li><li>Казахстан – Афганистан </li><li>Узбекистан – Таджикистан </li><li>Азербайджан – Китай</li><li>Турция – США</li><li>Россия – Венгрия</li>
22 августа
<li>Монголия - США</li><li>Афганистан – Венгрия</li><li>Таджикистан - Турция</li><li>Китай– Россия </li><li>Кыргызстан - Узбекистан </li><li>Казахстан - Азербайджан</li>
23 августа
<li>Узбекистан - Монголия</li><li>Азербайджан - Афганистан </li><li>Турция - Кыргызстан</li><li>Казахстан - Россия </li><li>США - Россия </li><li>Венгрия - Китай</li>
24 августа
<li>Турция - Монголия</li><li>Россия - Афганистан </li><li>США - Узбекистан </li><li>Венгрия - Азербайджан </li><li>Таджикистан - Кыргызстан</li><li>Китай - Казахстан</li>
25 августа
<li>Монголия - Таджикистан </li><li>Афганистан - Китай</li><li>Узбекистан - Турция</li><li>Азербайджан - Россия </li><li>США - Кыргызстан</li><li>Венгрия - Казахстан</li>
27 августа
<li>матч за третье место </li><li>матч за первое место</li>
Согласно правилам, всадникам нужно завладеть резиновым муляжом туши козла, удержать его и забросить в условные ворота команды соперника.

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