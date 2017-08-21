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ГКНБ: Установлен телефонный террорист

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365081_gk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443680-ru.html

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Армия Ливана объявила о начале наступления на позиции террористов ИГ

21 августа 2017, 10:16       Комментарии

20 августа 2017 года примерно в 12.30 на пульт 102 дежурной службы ГУВД г. Бишкека позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в столичном ЦУМе заложена бомба.
В ходе осмотра здания каких-либо взрывных устройств не обнаружено.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен гражданин КР С.Т., 1973 г. р., совершивший этот ложный звонок.
В настоящее время материалы переданы в ГСУ ГКНБ для принятия возбуждения уголовного дела в отношении данного лица.

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