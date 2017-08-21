ГКНБ: Установлен телефонный террорист

21 августа 2017, 10:16 Комментарии

20 августа 2017 года примерно в 12.30 на пульт 102 дежурной службы ГУВД г. Бишкека позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в столичном ЦУМе заложена бомба.

В ходе осмотра здания каких-либо взрывных устройств не обнаружено.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен гражданин КР С.Т., 1973 г. р., совершивший этот ложный звонок.

В настоящее время материалы переданы в ГСУ ГКНБ для принятия возбуждения уголовного дела в отношении данного лица.