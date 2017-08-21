Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ГКНБ установлен телефонный террорист, "заминировавший" ЦУМГКНБ установлен телефонный террорист, "заминировавший" ЦУМГКНБ: Установлен телефонный террористГКНБ: Установлен телефонный террорист

В Джалал-Абадской области произошло пятибалльное землетрясение

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365080_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443679-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане зафиксировано пятибалльное землетрясение

В Джалал-Абаде ночью было зафиксировано землетрясение силой 5 баллов

В Кыргызстане произошло землетрясение — его ощутили в Алматы

Глава Правительства КР ознакомился с проблемами двух крупных районов Иссык-Кульской области

В Южной Корее произошел взрыв на судостроительном заводе

21 августа 2017, 10:19       Комментарии

Сегодня, 21 августа, в Джалал-Абадской области произошло сильное землетрясение. Об этом сообщили в Институте сейсмологии НАН КР.
Подземные толчки силой 5 баллов зафиксированы в 01.51. По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана - в 5 км к югу-востоку от села Ор-Казган, в 10 км к северу-востоку от села Ак-Терек, в 45 км к северу-востоку от города Джалал-Абад и 82 км от города Ош.
В населенных пунктах интенсивность землетрясения составила 3-4,5 балла.
Отметим, по шкале интенсивности подземные толчки от 4 до 5 баллов считаются довольно сильными. Возможны колебания окон и дверей, качание висячих предметов, скрип полов, дребезжание стекол и осыпание побелки.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум