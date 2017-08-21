В Кыргызстане произошло землетрясение — его ощутили в Алматы

21 августа 2017, 10:03 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 5 баллов, сообщает пресс-служба Института сейсмологии Национальной академии наук КР.

Подземные толчки начались в 1.51 по местному времени. Как пишет Sputnik Казахстан, землетрясение ощутили и в Алматы.

Очаг находился между селами Ор-Казган и Ак-Терек Джалал-Абадской области.

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