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Новости Кыргызстана

В Джалал-Абаде ночью было зафиксировано землетрясение силой 5 балловВ Джалал-Абаде ночью было зафиксировано землетрясение силой 5 балловК новому учебному году вблизи школ республики установят 42 светофораК новому учебному году вблизи школ республики установят 42 светофора

В Кыргызстане произошло землетрясение — его ощутили в Алматы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443678-ru.html

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Четыре кыргызстанца пострадали в ДТП в Екатеринбурге

В Джалал-Абадской области произошло пятибалльное землетрясение

21 августа 2017, 10:03       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 5 баллов, сообщает пресс-служба Института сейсмологии Национальной академии наук КР.
Подземные толчки начались в 1.51 по местному времени. Как пишет Sputnik Казахстан, землетрясение ощутили и в Алматы.
Очаг находился между селами Ор-Казган и Ак-Терек Джалал-Абадской области.
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