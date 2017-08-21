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В Гонконге десятки тысяч человек вышли на защиту осужденных активистовВ Гонконге десятки тысяч человек вышли на защиту осужденных активистовС 1 октября в республике поднимется размер пенсииС 1 октября в республике поднимется размер пенсии

Патрульная милиция расследует ДТП в центре Бишкеке, в котором погиб молодой человек

Источник:
http://knews.kg/2017/08/patrul...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443677-ru.html

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21 августа 2017, 9:41       Комментарии

Патрульная милиция расследует ДТП на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо, в котором погиб молодой человек.
По данным ГУВД, авария произошла накануне ночью.
"Мотоциклист К.В., 1995 года рождения, с пассажиркой Н.А., 2000 года рождения направляясь по улице Тоголока Молдо столкнулся с автомобилем "Тойота Пассо", под управлением О.Т., 1993 года рождения. В результате ДТП, мотоциклист скончался на месте. Его пассажирка и еще трое, находившиеся в машине с различными травмами доставлены в больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначено служебное расследование", – говорится в сообщении.

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