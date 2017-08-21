Патрульная милиция расследует ДТП в центре Бишкеке, в котором погиб молодой человек

21 августа 2017, 9:41 Комментарии

Патрульная милиция расследует ДТП на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо, в котором погиб молодой человек.

По данным ГУВД, авария произошла накануне ночью.

"Мотоциклист К.В., 1995 года рождения, с пассажиркой Н.А., 2000 года рождения направляясь по улице Тоголока Молдо столкнулся с автомобилем "Тойота Пассо", под управлением О.Т., 1993 года рождения. В результате ДТП, мотоциклист скончался на месте. Его пассажирка и еще трое, находившиеся в машине с различными травмами доставлены в больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначено служебное расследование", – говорится в сообщении.