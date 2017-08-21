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Нашествие тараканов в Токмокской горбольнице: чиновников Минздрава просят принять меры

Источник:
http://knews.kg/2017/08/nashes...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443675-ru.html

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21 августа 2017, 10:03       Комментарии

Антисанитария в Токмокской городской больнице. По койкам больных, тумбочкам и днем и ночью ползают тараканы.  Об этом на в группе "Черный список" в Facebook написала пользователь Салира Илиязова.
По словам пользователя в палате невозможно отдохнуть, ей пришлось дежурить у постели больного брата, чтобы тараканы не забрались ему в уши и нос.
"Всю ночь пока дежурила возле братишки, думала как бы, гады, не заползли мне в уши. Когда же все-таки наши люди удостоятся такой чести проходить лечение в нормальных, человеческих условиях, – обратилась женщина к чиновникам Минздрава. – Почему мы должны лежать на вшивых, рваных, пропитанных многолетней мочой матрацах, по которым и сквозь, которые шныряют туда-обратно тараканы. Куда на самом деле направляются деньги, предназначенные на ремонт медучреждений, и куда деваются деньги от ОМС, исправно взимаемые с налогоплательщиков".
Салира Ниязова приложила к своему посту видеозапись, на которой отчетливо видно нашествие тараканов в больничной палате.

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