В Сузакском районе построили современную мечеть

21 августа 2017, 9:37 Комментарии

ОШ, 21.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В селе Жар-Кыштак Сузакского района Жалал-Абадской области 20 августа сдана в эксплуатацию современная мечеть. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Джалал-Абадской области.

В церемонии открытия новой современной мечети приняли участие представители духовенства, полпред в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев и местное население. Мечеть построена при спонсорской поддержке шейха Мухаммада Умара Ташкандия.

К.Сатыбалдиев во время церемония открытия мечети в своей речи пожелал, чтобы данная мечеть сплотила единство и дружбу местного населения и привнесла вклад в воспитание подрастающего поколения.