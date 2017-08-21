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В Сузакском районе построили современную мечеть

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-suzaksk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443674-ru.html

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21 августа 2017, 9:37       Комментарии

ОШ, 21.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В селе Жар-Кыштак Сузакского района Жалал-Абадской области 20 августа сдана в эксплуатацию современная мечеть. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Джалал-Абадской области.
В церемонии открытия новой современной мечети приняли участие представители духовенства, полпред в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев и местное население. Мечеть построена при спонсорской поддержке шейха Мухаммада Умара Ташкандия.
К.Сатыбалдиев во время церемония открытия мечети в своей речи пожелал, чтобы данная мечеть сплотила единство и дружбу местного населения и привнесла вклад в воспитание подрастающего поколения.

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