В Кыргызстане с 1 октября 2017 года повысят пенсии

21 августа 2017, 9:33 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17 /Кабар/. С 1 октября 2017 года будут повышены размеры пенсий. Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал ряд постановлений Правительства, сообщили в аппарате правительства.

Эти документы приняты с целью обеспечения дальнейшей поддержки жизненного уровня пенсионеров в соответствии с Законом КР "О государственном пенсионном социальном страховании".

В частности, Сооронбай Жээнбеков подписал постановления Правительства "Об установлении размера базовой части пенсии с 1 октября 2017 года" и "Об индексации размеров страховых частей пенсии с 1 октября 2017 года".

Повышение будет касаться пенсий, назначенных согласно Закону КР "О государственном пенсионном социальном страховании".

Как подчеркнул Председатель Социального фонда Кыргызской Республики Тенизбек Абжапаров, после повышения 1 октября 2017 года средний размер пенсии по республике увеличится на 516 сомов и составит 5517 сомов. Рост к началу года составит 108,6%. Рост на момент повышения – 110,3%.

Для пенсий до 5000 сомов повышение в среднем составит 113,2%, а свыше 5000 сомов в среднем – 107%.

Механизм повышения будет реализован следующим образом:

- базовая часть пенсии с 1 октября 2017 года устанавливается в размере 1780 сомов, рост составит 280 сомов;

- страховая часть пенсий будет индексирована на коэффициент в размере 1,05, но не менее чем на 240 сомов. Коэффициент индексации рассчитан, исходя из роста инфляции и роста заработной платы за прошлый год.

- размер общей пенсии инвалидов первой группы устанавливается не ниже величины прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.

При этом для пенсий, назначенных в период с 1 октября по 31 декабря 2016 года, не ниже прожиточного минимума пенсионера за 2015 год — в размере 4637 сомов. Для пенсий, назначенных в 2017 году — не ниже прожиточного минимума пенсионера за 2016 год — в размере 4304 сомов.