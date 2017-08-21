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Премьер С.Жээнбеков гордится достижениями молодых спортсменов Кыргызстана и вспоминает свою спортивную молодость

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443672-ru.html

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21 августа 2017, 9:35       Комментарии

"Меня радуют достижения наших молодых, юных спортсменов. В этом году три раза встречался с нашими спортсменами. Они достигли очень хороших результатов на международной арене, на олимпиадах", - отметил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков в интервью Пятому каналу.
"Недавно чемпионкой мира среди молодежи по женской борьбе стала Медет кызы Айпери, Дарья Маслова стала двукратной чемпионкой на одном соревновании по легкой атлетике. Когда они поднимаются на пьедестал почета, играет гимн нашей страны, поднимается флаг Кыргызстана. Я хочу, чтобы наш флаг поднимался на разных международных мероприятиях, и не только в спорте, но и по другим направлениям", - отметил премьер-министр, подчеркнув, что молодежь Кыргызстана завоевывает награды не только в спорте, но и в интеллектуальных состязаниях.
Премьер-министр вспомнил и свою спортивную молодость, рассказал о том, как играл в улак тартыш и волейбол.
"По сути улак тартыш похож на другие игры народов мира, есть регби, американский футбол. Но улак тартыш жестче, принимают участие человек и животное - лошадь. Здесь требуется отличная физическая подготовка, ловкость, командный дух, персональная решительность игрока. Когда я играл в улак тартыш, таких правил, как сейчас, не было. Эта была игра почти без правил, участие в ней принимали сотни улакчы, игроков, которые боролись за одного козла. Зрелищная игра могла продолжаться с утра до вечера. Мне приходилось побеждать, вместе с командой", - вспоминает С.Жээнбеков.
Он добавил, что в школьные и студенческие годы играл также в волейбол, выступал в составе сборной в районных, областных, республиканских, всесоюзных соревнованиях, в первенстве Кыргызстана.
"Мы занимали призовые места. После вуза уехал в родной район, в хозяйстве работать. И это осталось в истории, сейчас нет времени играть", - отметил премьер-министр С.Жээнбеков.

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