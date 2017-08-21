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Готов проект описания границы с Узбекистаном общей протяженностью 1170,53 км, - премьер С.Жээнбеков

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443671-ru.html

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21 августа 2017, 9:55       Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назвал знаковым недавний визит главы правительства Узбекистана Абдуллы Арипова в Бишкек. Обе стороны настроены на конструктивное сотрудничество и активное взаимодействие, отметил С.Жээнбеков.
"Мы с радостью приняли делегацию Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. За годы независимости, за последние 25 лет, премьер-министр соседней страны впервые посетил нашу страну с визитом. Переговоры прошли в конструктивной дружественной обстановке. Мы провели заседания двух межправительственных комиссий - по двустороннему сотрудничеству и по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы. Заседание МПК по двустороннему сотрудничеству не проводились последние 8 лет. И это знаковое событие для нашего правительства", - заявил С.Жээнбеков в интервью.
Он напомнил, что впервые статус сопредседателей МПК был поднят до уровня глав правительств.
"Это позволит нам оперативно обсуждать и принимать решения по самым актуальным проблемам, а их немало. Особенно вопросы поездки наших граждан в соседнюю республику. Мы договорились направить все усилия для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных связей между нашими странами", - заявил С.Жээнбеков.
Он сообщил, что узбекская сторона готова поставлять на рынок Кыргызстана сельскохозяйственную технику, автомобили, бытовую технику. В свою очередь кыргызская сторона готова поставлять продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, молочную и мясную продукцию, а также текстиль и электроламповую продукцию. Также были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики и образования, здравоохранения и социальной защиты.
Касаясь вопроса делимитации и демаркации госграницы с Узбекистаном, премьер-министр Кыргызстана отметил, что год назад были возобновлены переговоры по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы, с тех пор были проведены 15 встреч рабочих групп правительственных делегаций по вопросам делимитации и демаркации госграницы.
"Это очень много, таких встреч за многие годы не было ни разу. И за один год провели целых 15 встреч, в том числе выезжали на места. Это дало результаты, вопрос сдвинули с места. Всего на сегодняшний день подготовлено описание проектной линии границы общей протяженностью 1170,53 км. И мы смогли договориться включить в промежуточный Договор между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан проект описания границы. Это крайне серьезная работа за последние 25 лет", - заявил премьер-министр С.Жээнбеков.
"Как знаете, президенты двух стран на встрече в Самарканде договорились о возобновлении работы межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. На этой основе заседание прошло успешно. Личные отношения наших президентов очень хорошо повлияли на этот переговорный процесс. Это я должен особо отметить", - заключил С.Жээнбеков.

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