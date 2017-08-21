С 1 октября в республике поднимется размер пенсии

21 августа 2017, 9:39 Комментарии

С 1 октября в Кыргызстане повысят размеры пенсий. Соответствующие документы подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

В пресс-службе правительства сообщили, что глава кабмина подписал постановления правительства "Об установлении размера базовой части пенсии с 1 октября 2017 года" и "Об индексации размеров страховых частей пенсии с 1 октября 2017 года".

По словам председателя Социального фонда Тенизбека Абжапарова, после повышения средний размер пенсии по республике увеличится на 516 сомов и составит 5 517 сомов. Рост к началу года составит 108,6%. Рост на момент повышения – 110,3%.

Для пенсий до 5 000 сомов повышение в среднем составит 113,2%, а свыше 5 000 сомов в среднем – 107%.

Механизм повышения будет реализован следующим образом:

<li>базовая часть пенсии с 1 октября 2017 года устанавливается в размере 1 780 сомов, рост составит 280 сомов;</li><li>страховая часть пенсий будет индексирована на коэффициент в размере 1,05, но не менее чем на 240 сомов. Коэффициент индексации рассчитан исходя из роста инфляции и роста заработной платы за прошлый год;</li><li>размер общей пенсии инвалидов первой группы устанавливается не ниже величины прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.</li>

При этом для пенсий, назначенных в период с 1 октября по 31 декабря 2016 года не ниже прожиточного минимума пенсионера за 2015 год, - в размере 4 637 сомов. Для пенсий, назначенных в 2017 году, не ниже прожиточного минимума пенсионера за 2016 год - в размере 4 304 сомов.