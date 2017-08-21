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В Гонконге десятки тысяч человек вышли на защиту осужденных активистов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365077_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443669-ru.html

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21 августа 2017, 9:42       Комментарии

В Гонконге в воскресенье, 20 августа, десятки тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против приговора молодым политическим активистам. Джошуа Вонг, Натан Лоу и Алекс Чоу были накануне приговорены к тюремному заключению сроком от шести до восьми месяцев за участие в политических протестах, пишет DW.
Несмотря на более чем тридцатиградусную жару, тысячи людей прошли мимо здания суда, неся плакаты с требованиями освобождения активистов. Представитель протестующих Лестер Шум отметил, что эта акция стала крупнейшей после митингов 2014 года, когда протесты на 79 дней парализовали главные улицы финансового центра. Полиция оценивает количество участников демонстрации в 22 тысячи человек.
"Это показывает, что заговор властей Гонконга, китайского коммунистического режима и судебной системы с целью удержать народ Гонконга от участия в политической деятельности с помощью жестоких законов и наказаний полностью провалился", - заметил Лестер Шум.
Осенью и зимой 2014 года демонстрации с требованиями свободных выборов регулярно набирали несколько десятков тысяч участников. На многочисленных баррикадах происходили жестокие столкновения с полицией.

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