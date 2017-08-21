Кыргызстанский фильм покажут в Финляндии

21 августа 2017, 9:34 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Отечественный фильм "Кентавр" режиссера Актана Арым Кубата покажут в Финляндии на XXX Международном кинофестивале в Хельсинки (Финляндия), сообщила сопродюсер ленты Алтынай Койчуманова.

Картины, представленные в рамках этого фестиваля, будут показаны в 17 кинотеатрах Хельсинки. Премьера "Кентавра" состоится с 14 по 24 сентября.

В июле фильм "Кентавр" принял внеконкурсное участие в Иерусалимском международном кинофестивале (Израиль), фестивалях "Трансатлантик" в Польше и "Патмос" в Греции.

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