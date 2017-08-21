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В Кыргызстане появилась первая "железная женщина"

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443667-ru.html

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21 августа 2017, 9:41       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. В Кыргызстане появилась первая "железная женщина", сообщила федерация триатлона страны.
Юлия Ферная вчера ночью финишировала на дистанции IronMan 140.6 в Копенгагене (Дания). Прошедшие эти испытания спортсмены получают звание "железного человека".
Фернас проплыла 3,8 километра, проехала 180 километров на велосипеде и пробежала марафон (42 километра) за 12 часов 31 минуту 43 секунды. К преодолению этой дистанции она готовилась в течении года.
Ранее только четыре кыргызстанца смогли пройти такую дистанцию, среди них вице-президент Федерации триатлона КР Канат Кельсинбеков и бизнесмен Чынгыз Алканов.
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