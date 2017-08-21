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Родственники кыргызстанок, погибших при пожаре в Москве, намерены обжаловать приговор

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/rodstv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443665-ru.html

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В ДТП на проспекте Айтматова столкнулись 5 машин. Есть погибшие

21 августа 2017, 9:19       Комментарии

Родственники кыргызстанок, погибших при пожаре в типографии в Москве, планируют обжаловать приговор. Они считают, что суд вынес руководству предприятия мягкое наказание. Как сообщает Посольство Кыргызстана в России, на данный момент адвокат готовит соответствующую жалобу, а посольство продолжает работу по выплате компенсаций родственникам жертв трагедии.
Напомним, 18 августа Бутырский районный суд Москвы признал директора типографии Сергея Москвина в нарушении правил пожарной безопасности и приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселения.
Главный инженер этой типографии Антон Яцков приговорен к 3,5 годам в колонии-поселения.
Напомним, 27 августа в Москве в результате пожара, произошедшего на складе на Алтуфьевском шоссе, погибли 14 гражданок Кыргызстана, у шести из которых остались малолетние дети.
Ранее сообщалось, московская типография "Печатный экспресс" и ее генеральный директор заплатят штрафы на сумму более 6 млн рублей.

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