Родственники кыргызстанок, погибших при пожаре в Москве, намерены обжаловать приговор

21 августа 2017, 9:19 Комментарии

Родственники кыргызстанок, погибших при пожаре в типографии в Москве, планируют обжаловать приговор. Они считают, что суд вынес руководству предприятия мягкое наказание. Как сообщает Посольство Кыргызстана в России, на данный момент адвокат готовит соответствующую жалобу, а посольство продолжает работу по выплате компенсаций родственникам жертв трагедии.

Напомним, 18 августа Бутырский районный суд Москвы признал директора типографии Сергея Москвина в нарушении правил пожарной безопасности и приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселения.

Главный инженер этой типографии Антон Яцков приговорен к 3,5 годам в колонии-поселения.

Напомним, 27 августа в Москве в результате пожара, произошедшего на складе на Алтуфьевском шоссе, погибли 14 гражданок Кыргызстана, у шести из которых остались малолетние дети.

Ранее сообщалось, московская типография "Печатный экспресс" и ее генеральный директор заплатят штрафы на сумму более 6 млн рублей.