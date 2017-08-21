К новому учебному году вблизи школ республики установят 42 светофора

21 августа 2017, 9:30 Комментарии

В правительстве работают над обеспечением дорожной безопасности вблизи школ по всей республике. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков еще в начале июня поставил задачу перед соответствующими министерствами провести комплекс мер по улучшению дорожной и транспортной инфраструктуры к началу нового учебного года.

Поручение главы кабмина продиктовано увеличившимся ростом дорожно-транспортных происшествий с участием школьников. По статистике МВД, в первую половину года в республике произошло 569 аварий, в которых 30 детей погибли, более 630 получили травмы. Как отмечают в главном управлении патрульной милиции МВД КР, в этом году количество чрезвычайных происшествий удалось сократить почти на 21,5% благодаря профилактическим беседам с учащимися, родителями, педагогами, а также активной позиции неравнодушных граждан, призывающих государственные органы предотвратить гибель и травматизм детей на дорогах. Но, несмотря на это, ситуация по-прежнему остается острой, и, по мнению Сооронбая Жээнбекова, нуждается в оперативных и скоординированных действиях органов, ответственных за дорожную безопасность.

"Данная работа должна быть проведена последовательно и максимально оперативно. В первую очередь специальными светофорами, дорожной разметкой и знаками должны быть оборудованы школы, где наиболее высок риск возникновения дорожных происшествий", — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков на одном из рабочих совещаний по вопросам безопасности учащихся и профилактике ДТП.

Из 2238 школ республики 537 расположены вдоль дорог республиканского, местного, международного значения и городских магистралей. Оснастить опасные пришкольные зоны дорожной инфраструктурой намечено в четыре этапа. Эта работа возложена на МВД, Минтрансдор, Минобразования, Минфин и МСУ. По поручению премьер-министра первый этап должен завершиться 20 августа.

Как рассказал начальник отдела дорожного надзора ГУПМ МВД КР Мухтарбек Сандыбаев, первый этап предусматривает установку 99 вызывных (переключающихся вручную с помощью кнопок) светофоров, 909 дорожных знаков, 174 "лежачих" полицейских и нанесение линий дорожной разметки на 543 участках.

"По всей республике на сегодняшний день идет активный процесс по созданию и улучшению дорожной инфраструктуры возле учебных заведений. Совместно со специалистами Минтранса и местными органами власти, установлены 7 светофоров в Нарынской и Ошской областях, 1232 дорожных знака, 218 "лежачих" полицейских, в 215 местах начерчена разметка. Мы намеренно установили больше дорожных знаков и "лежачих" полицейских, чтобы водители сбавляли скорость при подъезде к школам", – сообщил Мухтарбек Сандыбаев.

Дорожная разметка и светофоры отстают от графика, провоцируя невыполнение задания премьера. Поставка и установка светофоров проводится на тендерной основе и требует значительных финансовых средств. Первая партия регуляторов дорожного движения обошлась Минтрансу в 16 млн сомов. Всего в рамках начального этапа Минтранс и Минобразования взяли на себя обязательство по установке 42 светофоров.

"Остальные 35 светофоров наше ведомство установит вблизи учебных заведений к 1 сентября. Пока на эти цели мы тратим средства из собственного бюджета. В дальнейшем финансовую поддержку окажут государственный и местный бюджеты", – заверил директор Департамента дорожного хозяйства Минтранса Арстанбек Ибраев

Порядка 30% школ Бишкека находятся в непосредственной близости от проезжей части. По планам регулировать движение возле них будут 22 светофора. Кроме того, на днях в столице началась работа по установке дорожных знаков "Внимание! Школа" со специальной светоотражающей пленкой.

Проблему обеспечения дорожной безопасности правительство решает не только с технической стороны. В школах страны усилен образовательный компонент, направленный на повышение знаний о правилах дорожного движения и навыков поведения на проезжих магистралях. Эту информацию учащиеся с 1по 11 классы получают во время обязательного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и на уроках по ПДД, которые проводятся совместно с сотрудниками дорожно-постовой службы. Помимо этого, во всех школах республики созданы движения юных инспекторов. Через эти объединения школьники учатся предотвращать травматизм в результате аварий и происшествий. В конце прошлого учебного года в конкурсе отрядов юных инспекторов движения участвовало более 5000 детей.

Реализация первой фазы правительственного проекта по дорожной безопасности обойдется в 45 млн сомов. Общая сумма последующих трех этапов составляет более 125 млн сомов. Глава правительства Сооронбай Жээнбеков поручил Минфину своевременно финансировать весь комплекс мер по усилению дорожной безопасности, который планируется полностью завершить 1 января 2018 года.