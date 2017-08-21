Долой серость! Художники украсили еще одну стену в Бишкеке

21 августа 2017, 9:26 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Накануне в Бишкеке художники арт-группы BASICOLORS презентуют третью работу в рамках проекта "Я люблю Бишкек".

Как рассказал координатор проекта Виктор Цой, в качестве полотна для третьего рисунка граффити была выбрана стена многоэтажного дома по адресу проспект Чуй, 59.

"Стена готова, ждем всех на открытии с участием художников проекта, представителей мэрии города Бишкек, Агентства по развитию города, Фонда "Сорос-Кыргызстан" и жителей проектного дома 21 августа в 10:00 утра. На открытии можно будет узнать подробнее о проекте, познакомиться с уличными художниками и задать вопросы организаторам, а также получить последний выпуск уникального журнала о граффити в Центральной Азии", - сообщил Цой.

Напомним, первая стена граффити в рамках проекта "Я люблю Бишкек" была презентована в прошлом месяце, 25 июля, на стене дома по улице Худайбергенова, 94 а. Второй проект был реализован по просьбе жителей дома по адресу улица Кольбаева, 16, где художники изобразили яркий подводный мир. Он был презентован 9 августа.

Третий проект был выполнен в национальном колорите и отразил кыргызскую девушку с игривой улыбкой с двумя маленькими пташками.