Много езжу по регионам, люди заняты созидательным трудом, и это меня радует, - С.Жээнбеков

21 августа 2017, 9:08 Комментарии

"Из семи рабочих дней недели, два дня я посвящал поездкам в регионы, знакомился с состоянием дел на местах, встречался с людьми. То, что было в 2010 году в стране, и нынешняя ситуация - небо и земля. Помните, в те годы каждый день проходило от трех до пяти митингов. Сейчас акций протеста стало меньше, их практически нет. Страна начала работать. Люди заняты созидательным трудом, хотят развития, мира и спокойствия. И это меня радует", - заявил в интервью Пятому каналу премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Касаясь критики в адрес правительства, С.Жээнбеков отметил, что критика полезна.

"Там, где конструктивная критика, там и развитие. Я всегда анализирую критику и делаю выводы. Бывает даже, что выражаю благодарность тем, кто критикует конструктивно. Мы всегда должны принимать критику, делать выводы, решать вопросы", - отметил он.

С.Жээнбеков подчеркнул, что Кыргызстан - открытая страна. О тех проблемы, которые власти иногда упускают, открыто говорят в парламенте, пишут в СМИ.

"И мы над этим тоже работаем. Это помогает в работе правительства и в развитии страны", - заключил С.Жээнбеков.