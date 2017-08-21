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Много езжу по регионам, люди заняты созидательным трудом, и это меня радует, - С.Жээнбеков

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443661-ru.html

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21 августа 2017, 9:08       Комментарии

"Из семи рабочих дней недели, два дня я посвящал поездкам в регионы, знакомился с состоянием дел на местах, встречался с людьми. То, что было в 2010 году в стране, и нынешняя ситуация - небо и земля. Помните, в те годы каждый день проходило от трех до пяти митингов. Сейчас акций протеста стало меньше, их практически нет. Страна начала работать. Люди заняты созидательным трудом, хотят развития, мира и спокойствия. И это меня радует", - заявил в интервью Пятому каналу премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
Касаясь критики в адрес правительства, С.Жээнбеков отметил, что критика полезна.
"Там, где конструктивная критика, там и развитие. Я всегда анализирую критику и делаю выводы. Бывает даже, что выражаю благодарность тем, кто критикует конструктивно. Мы всегда должны принимать критику, делать выводы, решать вопросы", - отметил он.
С.Жээнбеков подчеркнул, что Кыргызстан - открытая страна. О тех проблемы, которые власти иногда упускают, открыто говорят в парламенте, пишут в СМИ.
"И мы над этим тоже работаем. Это помогает в работе правительства и в развитии страны", - заключил С.Жээнбеков.

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