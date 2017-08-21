Я никогда семью в свою работу не вовлекаю, - премьер-министр С.Жээнбеков

21 августа 2017, 9:21 Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассказал в интервью Пятому каналу о своих родителях, семье, работе и отдыхе.

"Родители дали мне жизнь, дали братьев и сестер. Родители, братья, сестры, супруга, дети - все это от Бога. Я этим дорожу. Своих родителей вспоминаю каждый день, они у меня в сердце. Когда вспоминаю отца - вижу, какой он мудрый, щедрый, строгий, а мама - всегда спокойная, нежная. Когда у меня проблемы бывают, я вспоминаю отца и мать, на душе становится спокойно. Они мне дали жизнь, воспитали меня, поэтому я такой, какой есть. До сих пор думаю, оправдал ли я их доверие, стал ли таким, каким они хотели видеть меня. Это были прекрасные люди для меня, самые лучшие", - поделился воспоминаниями С.Жээнбеков.

Касаясь семьи, он подчеркнул, что никогда не вовлекает ее в свою работу.

"Семья для меня отдельное, святое место, оно не должно быть связано с работой. Когда я в кругу семьи, о работе не говорю. Но семья создает мне условия для работы. Остается время вечером за ужином посидеть, поговорить. Иногда в праздничные дни, в воскресные дни есть время обсудить домашние вопросы с близкими, семьей, родными. Бывает. Но мало", - отметил С.Жээнбеков.

Премьер-министр добавил, что два года не был в отпуске. Я люблю работать. Отпуск беру самое большее на неделю, больше не могу отдыхать. Люблю работать. Отдыхаю вечером в кругу семьи, гуляю на свежем воздухе, думаю, строю планы на завтрашний день", - подчеркнул глава правительства.