Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Долой серость! Художники украсили еще одну стену в БишкекеДолой серость! Художники украсили еще одну стену в БишкекеРодственники кыргызстанок, погибших при пожаре в Москве, намерены обжаловать приговорРодственники кыргызстанок, погибших при пожаре в Москве, намерены обжаловать приговор

Я никогда семью в свою работу не вовлекаю, - премьер-министр С.Жээнбеков

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443660-ru.html

Похожие новости

Готов проект описания границы с Узбекистаном общей протяженностью 1170,53 км, - премьер С.Жээнбеков

Премьер С.Жээнбеков гордится достижениями молодых спортсменов Кыргызстана и вспоминает свою спортивную молодость

Много езжу по регионам, люди заняты созидательным трудом, и это меня радует, - С.Жээнбеков

Возле ЦУМа работают саперы и кинологи. Возможно, заложена бомба

С.Жээнбеков изучил проблемы двух крупных районов Иссык-Кульской области

21 августа 2017, 9:21       Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассказал в интервью Пятому каналу о своих родителях, семье, работе и отдыхе.
"Родители дали мне жизнь, дали братьев и сестер. Родители, братья, сестры, супруга, дети - все это от Бога. Я этим дорожу. Своих родителей вспоминаю каждый день, они у меня в сердце. Когда вспоминаю отца - вижу, какой он мудрый, щедрый, строгий, а мама - всегда спокойная, нежная. Когда у меня проблемы бывают, я вспоминаю отца и мать, на душе становится спокойно. Они мне дали жизнь, воспитали меня, поэтому я такой, какой есть. До сих пор думаю, оправдал ли я их доверие, стал ли таким, каким они хотели видеть меня. Это были прекрасные люди для меня, самые лучшие", - поделился воспоминаниями С.Жээнбеков.
Касаясь семьи, он подчеркнул, что никогда не вовлекает ее в свою работу.
"Семья для меня отдельное, святое место, оно не должно быть связано с работой. Когда я в кругу семьи, о работе не говорю. Но семья создает мне условия для работы. Остается время вечером за ужином посидеть, поговорить. Иногда в праздничные дни, в воскресные дни есть время обсудить домашние вопросы с близкими, семьей, родными. Бывает. Но мало", - отметил С.Жээнбеков.
Премьер-министр добавил, что два года не был в отпуске. Я люблю работать. Отпуск беру самое большее на неделю, больше не могу отдыхать. Люблю работать. Отдыхаю вечером в кругу семьи, гуляю на свежем воздухе, думаю, строю планы на завтрашний день", - подчеркнул глава правительства.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум