Представители Кыргызпатента обсудят борьбу с пиратством

21 августа 2017, 8:49 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Представители Кыргызпатента примут участие в III Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября, сообщается на сайте ВЭФ.

В нем примут участие представители патентных ведомств 12 стран, в том числе Кыргызстана и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

"Развитие глобальной экономики определяет тенденции в подаче заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности и ставит перед правообладателями вопрос о расширении географического охвата их правовой охраны", - говорится в сообщении.

В рамках ВЭФ ожидается проведение международного форума "Интеллектуальная собственность: инструменты регионального развития". Участники дискуссии обсудят, как обеспечить охрану объектов интеллектуальной собственности в разных странах, а также представят международные системы регистрации изобретений, товарных знаков и промышленных образцов.

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