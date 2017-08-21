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Представители Кыргызпатента обсудят борьбу с пиратством

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443658-ru.html

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21 августа 2017, 8:49       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Представители Кыргызпатента примут участие в III Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября, сообщается на сайте ВЭФ.
В нем примут участие представители патентных ведомств 12 стран, в том числе Кыргызстана и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
"Развитие глобальной экономики определяет тенденции в подаче заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности и ставит перед правообладателями вопрос о расширении географического охвата их правовой охраны", - говорится в сообщении.
В рамках ВЭФ ожидается проведение международного форума "Интеллектуальная собственность: инструменты регионального развития". Участники дискуссии обсудят, как обеспечить охрану объектов интеллектуальной собственности в разных странах, а также представят международные системы регистрации изобретений, товарных знаков и промышленных образцов.
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