Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Люксембург задумался о промышленном освоении астероидовЛюксембург задумался о промышленном освоении астероидовNegatiff: ДТП со смертельным исходом и сообщение о бомбе в ЦУМеNegatiff: ДТП со смертельным исходом и сообщение о бомбе в ЦУМе

Positiff:: В ЦУМе не нашли бомбу

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443656-ru.html

21 августа 2017, 8:34       Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем подборку позитивных новостей, которые вы могли пропустить за минувшие выходные!
В Бишкеке прошли проводы сборной Кыргызстана по борьбе на чемпионат мира
В столичном ЦУМе взрывное устройство не обнаружено
В Бишкек прибудет ковчег с мощами апостола Андрея Первозванного и Георгия Победоносца
На Южных воротах состоялось открытие музыкальных вечеров
Прогноз погоды по Кыргызстану на 21 августа. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью местами, днем в отдельных горных районах дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +10...+15
днем: +25...+30
Таласская область
ночью: +6...+11
днем: +25...+30
Баткенская область
ночью: +12...+17
днем: +25...+30
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +12...+17
днем: +25...+30
Иссык-Кульская область
ночью: +9...+14
днем: +18...+23
Нарынская область
ночью: +7...+12
днем: +20...+25
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +12...+14, максимальная температура воздуха днем +27...+29.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум