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Times узнала о нежелании Елизаветы II уступать престол принцу Чарльзу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365067_ti...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443654-ru.html

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21 августа 2017, 8:49       Комментарии

Королева Великобритании Елизавета II не намерена отказываться от престола в пользу своего сына принца Чарльза, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники The Times в Букингемском дворце.
Ранее появились слухи о том, что королева при достижении 95-летнего планирует передать корону своему 68-летнему сыну в соответствии с Актом о регентстве от 1937 года, который позволяет монарху передать наследнику право регентства, чтобы тот выполнял часть королевских функций от ее или его имени.
Однако источники при дворе сообщают, что 91-летняя Елизавета II, которая уже установила рекорд по длительности нахождения на троне среди всех монархов, намерена выполнить обещание, которое дала в своей 21-й день рождения, и всю жизнь служить своей стране.
Чтобы Акт о регентстве вступил в силу, монарха должны официально признать неспособным выполнять королевские функции. Но источники утверждают, что Елизавета II, если здоровье будет позволять, намерена и дальше оставаться на троне. Возможно лишь, что другим членам королевской семьи придется взять на себя больше обязанностей.
Отмечается, что в последнее время королева Великобритании сократила число мероприятий, в которых она принимает участие: например, уже не отправляется в длительные и дальние поездки, но выполняет все положенные законом функции.
Британские СМИ отмечают, что ходили слухи о том, что при передаче короны и вовсе "пропустят" одно поколение и трон после Елизаветы II унаследует ее внук принц Уильям. Эти предположения были опровергнуты, так как это "приведет к конституционному кризису", а сам принц Уильям заявил, что такой вариант развития событий не обсуждается.
Летом 2017 года супруг королевы 96-летний принц Филипп прекратил участие во всех официальных мероприятиях.

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