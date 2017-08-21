Negatiff: ДТП со смертельным исходом и сообщение о бомбе в ЦУМе

21 августа 2017, 8:22 Комментарии
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В центре Бишкека мотоцикл врезался в "Тойоту", погиб 22-летний мотоциклист
17-летняя пассажирка мотоцикла находится в коме, еще одна пострадавшая госпитализирована в Нацгоспиталь.
Скончалась супруга бывшего советника президента Калыкбека Султанова
На перевале Ала-Бел грузовой трал улетел с обрыва, погиб водитель
Неизвестные сообщили о бомбе в ЦУМе