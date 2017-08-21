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В Тихом океане обнаружили затопленный в 1945 году американский крейсерВ Тихом океане обнаружили затопленный в 1945 году американский крейсер

Negatiff: ДТП со смертельным исходом и сообщение о бомбе в ЦУМе

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443653-ru.html

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21 августа 2017, 8:22       Комментарии

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