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В Тихом океане обнаружили затопленный в 1945 году американский крейсер

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365054_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443652-ru.html

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21 августа 2017, 8:05       Комментарии

Исследователи обнаружили на дне Тихого океана обломки уничтоженного в 1945 году японской подлодкой американского крейсера "Индианаполис". Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал CNN.
Команда под руководством со-основателя компании Microsoft Пола Аллена сумела обнаружить тяжелый крейсер на глубине 18 тысяч футов (5,5 тысяч метров).
USS Indianapolis стал последним крупным американским кораблем, потопленным в годы Второй мировой войны - 30 июня 1945 года. Крейсер затонул в течение 12 минут. На его борту погибли 883 человека, спаслись 316 моряков.
За несколько дней до гибели корабль доставил на базу ВВС США на острове Тиниан компоненты для ядерной бомбы "Малыш", которая была сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 года.
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В сентябре того же года экипаж научно-исследовательского судна "Мартин Бергман" обнаружил у берегов Канады обломки корабля "Террор" британской экспедиции под командованием сэра Джона Франклина, которая погибла во льдах Арктики в середине XIX века.

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