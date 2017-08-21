В Бишкеке бус врезался в столб, возможно есть пострадавшие

21 августа 2017, 0:17 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Примерно в 22:40 в воскресенье, 20 августа, произошло ДТП на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Шабдан баатыра, сообщают в социальных сетях.

"На Жибек Жолу - Алматинской сильная авария произошла. Водитель жив, но пострадал", - пишет очевидец.

На записи с места ДТП видно, что грузовой бус въехал в со столб.

В милиции подтвердили факт ДТП, однако подробности пока не сообщаются.

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