Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Авария на пересечении Жибек-Жолу и Алматинской. Есть пострадавшиеАвария на пересечении Жибек-Жолу и Алматинской. Есть пострадавшие

В Бишкеке бус врезался в столб, возможно есть пострадавшие

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443650-ru.html

Похожие новости

Авария на пересечении Жибек-Жолу и Алматинской. Есть пострадавшие

Десятки улиц Бишкека останутся без света в понедельник — список

По Кыргызстану местами возможны дожди — прогноз погоды на 21 августа

Здесь зарабатывают минимум $50 тыс — профессор из Бишкека о жизни в США

Возле ЦУМа работают саперы и кинологи. Возможно, заложена бомба

21 августа 2017, 0:17       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Примерно в 22:40 в воскресенье, 20 августа, произошло ДТП на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Шабдан баатыра, сообщают в социальных сетях.
"На Жибек Жолу - Алматинской сильная авария произошла. Водитель жив, но пострадал", - пишет очевидец.
На записи с места ДТП видно, что грузовой бус въехал в со столб.
В милиции подтвердили факт ДТП, однако подробности пока не сообщаются.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум