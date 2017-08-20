Первый туристический фестиваль "Ош Фест – 2017" состоялся в Оше

20 августа 2017, 22:31 Комментарии

Бишкек, 20.08.17 /Ерлан Турганбаев - Кабар/. В Оше впервые состоялся туристический фестиваль "Ош Фест – 2017". Караван Шелкового пути с верблюдами, трубачами и красочными товарами, прошел по древнему городу Ош тем самым ознаменовав начало первого ежегодного фестиваля туризма "Ош Фест-2017", сообщает корреспондент ИА "Кабар".

У входа в парк им. Т.Сатылганова, где и развернулись основные праздничные мероприятия, караван участников Первого туристического фестиваля встретил мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, глава миссии USAID в Кыргызской Республике Кимберли Роузен, директор Департамента туризма Азамат Жаманкулов, жители города, туристы и гости южной столицы

В ходе мероприятия участники ознакомились с выставкой национално-прикладного искусства, приготовлением блюд, для всех желающих была проведена демонстрация национальных обычаев, традиций кыргызского народа, хранимая веками в памяти людей.

Программа фестиваля включала: национальную музыку, песни, танцы, мастер классы по ремеслу, а также кулинарные шоу по приготовлению традиционных местных блюд города Ош.

Несколько веков назад древний город Ош был связующей нитью между востоком и западом, служил перевалочным пунктом для караванов, после нелегкого спуска с небесно высоких гор Памира на своем пути с Китая в Римскую Империю. Многолюдный торговый город всегда был наполнен яркими цветами восточных товаров, ароматами специй, и людьми разных культур и происхождения.

Основная цель данного фестиваля туризма – привлечь внимание и оказать содействие продвижению дестинации Ош, включая разнообразный спектр туристических продуктов, предлагаемых в регионе. Более того, мероприятие будет способствовать осознанию своих истоков и культурного наследия, у молодого поколения, ныне живущего в Оше.

Организаторы фестиваля "Ош Феси-2017" - Дестинация Ош и Мэрия города Ош при поддержке Проекта Инициатива USAID по развитию бизнеса.