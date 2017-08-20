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Представители Оша и Андижана стали победителями международного фестиваля плова

 

Фотографии: kabar.kg

            

Источник:
http://kabar.kg/news/zhitel-os...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443647-ru.html

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В Оше пройдет Международный фестиваль плова "Дружба народов Азии"

"Азия MIX" и Тыныбекова представят КР на фестивале молодежи в Сочи

20 августа 2017, 22:42       Комментарии

Ош, 21.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Айбек Ризаматов из города Ош и Хуршид Хасанов из города Андижан стали победителями Международного фестиваля плова "Дружба народов Азии", который состоялся в г. Ош.
В церемонии открытия международного фестиваля принял участие мэр г.Ош Айтмамат Кадырбаев, представители Ассоциации поваров КР, аксакалы, деятели культуры, искусства, местные жители.
В своей речи градоначальник отметил, что г.Ош издревле известен как город, славившийся своей кухней, в особенности пловом, и проведение подобного Международного фестиваля в Оше будет способствовать его дальнейшему культурному развитию и укреплению дружественных связей между народами.
В фестивале приняли участие около 25 поваров из республик Центральной Азии - Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана.
Главной целью Международного фестиваля "Дружба народов Азии" является объединение и укрепление дружбы народов, их совместное развитие через культурные богатства.
Для каждого участника на приготовление плова отводилось одинаковое время - 1 час 20 минут. Каждый пришедший на фестиваль смог попробовать плов, приготовленный участниками.
По итогам фестиваля победителями стали Айбек Ризаматов из города Ош и Хуршид Хасанов из Андижана.
Победителям вручен главный приз - путевка в Объединенные Арабские Эмираты. Остальным участникам международного фестиваля также вручены, ценные призы, подарки, медали, почетные грамоты, благодарственные письма.
Организаторами Фестиваля выступают руководство ресто-бара "Изюм групп".

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