Представители Оша и Андижана стали победителями международного фестиваля плова

20 августа 2017, 22:42 Комментарии

Ош, 21.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Айбек Ризаматов из города Ош и Хуршид Хасанов из города Андижан стали победителями Международного фестиваля плова "Дружба народов Азии", который состоялся в г. Ош.

В церемонии открытия международного фестиваля принял участие мэр г.Ош Айтмамат Кадырбаев, представители Ассоциации поваров КР, аксакалы, деятели культуры, искусства, местные жители.

В своей речи градоначальник отметил, что г.Ош издревле известен как город, славившийся своей кухней, в особенности пловом, и проведение подобного Международного фестиваля в Оше будет способствовать его дальнейшему культурному развитию и укреплению дружественных связей между народами.

В фестивале приняли участие около 25 поваров из республик Центральной Азии - Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана.

Главной целью Международного фестиваля "Дружба народов Азии" является объединение и укрепление дружбы народов, их совместное развитие через культурные богатства.

Для каждого участника на приготовление плова отводилось одинаковое время - 1 час 20 минут. Каждый пришедший на фестиваль смог попробовать плов, приготовленный участниками.

По итогам фестиваля победителями стали Айбек Ризаматов из города Ош и Хуршид Хасанов из Андижана.

Победителям вручен главный приз - путевка в Объединенные Арабские Эмираты. Остальным участникам международного фестиваля также вручены, ценные призы, подарки, медали, почетные грамоты, благодарственные письма.

Организаторами Фестиваля выступают руководство ресто-бара "Изюм групп".