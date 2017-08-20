Десятки улиц Бишкека останутся без света в понедельник — список

20 августа 2017, 21:04 Комментарии

БИШКЕК, 20 авг - Sputnik. В некоторых районах Бишкека в понедельник, 21 августа, ожидаются отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".

Районы Бишкека, которые могут остаться без света:

с 9.00 до 17.00 - по проспектам Айтматова и Манаса, по улицам Руставели, Славянской, Юдахина, Табалдиева, Профессора Зимы, Баялинова, Белинского, Серпуховской, Месароша, Токтогула, Манасчи Сагынбая, Исанова, Джаманбаева, Айни, Белгородской (дом №69), Абдрахманова (№145) и микрорайон "Улан" (№3);

с 9.00 до 18.00 - по улицам Фрунзе, Огонбаева, Торокула Айтматова и в жилмассиве "Красный строитель" (улицы Бельская, Адырская, Наманганская, Рабочая, переулок Берликский).

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