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Глава Правительства КР ознакомился с проблемами двух крупных районов Иссык-Кульской областиГлава Правительства КР ознакомился с проблемами двух крупных районов Иссык-Кульской области

Десятки улиц Бишкека останутся без света в понедельник — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443646-ru.html

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20 августа 2017, 21:04       Комментарии

БИШКЕК, 20 авг - Sputnik. В некоторых районах Бишкека в понедельник, 21 августа, ожидаются отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".
Районы Бишкека, которые могут остаться без света:
с 9.00 до 17.00 - по проспектам Айтматова и Манаса, по улицам Руставели, Славянской, Юдахина, Табалдиева, Профессора Зимы, Баялинова, Белинского, Серпуховской, Месароша, Токтогула, Манасчи Сагынбая, Исанова, Джаманбаева, Айни, Белгородской (дом №69), Абдрахманова (№145) и микрорайон "Улан" (№3);
с 9.00 до 18.00 - по улицам Фрунзе, Огонбаева, Торокула Айтматова и в жилмассиве "Красный строитель" (улицы Бельская, Адырская, Наманганская, Рабочая, переулок Берликский).
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