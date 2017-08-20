Глава Правительства КР ознакомился с проблемами двух крупных районов Иссык-Кульской области

20 августа 2017, 19:57 Комментарии

Бишкек, 20.08.17 /Кабар/. Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков, продолжая рабочие поездки по регионам Кыргызстана 19 августа посетил Джети-Огузский и Тонский районы Иссык-Кульской области. По сообщению Отдела информационной политики Аппарата Правительства кр, он осмотрел объекты ирригации, сельского хозяйства, сферы образования и изучил состояние внутренних дорог.

В частности, в Тонском районе Глава Правительства осмотрел недостроенный водозабор Уч-Коргон. Для завершения этого объекта требуется 3,8 млн. сомов. После ввода в эксплуатацию водозабор обеспечит поливной водой более 1000 гектаров земли сразу в 4 сельских управах Тонского района.

С.Жээнбеков поручил в оперативном порядке найти и выделить необходимые финансы, чтобы в течении двух месяцев закончить все работы. Далее Премьер-министр изучил ход строительства школы и автодороги в селе Тогуз-Булак Тонского района.

По словам сопровождающего Премьер директора Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбека Абдиева, строительство школы завершится в будущем 2018 году. Учебное заведение сможет принять 275 школьников.

Жители села Тогуз-Булак попросили Премьер-министра оказать содействие в своевременном финансировании строительных работ на данном объекте и помочь с ремонтом внутренних дорог. С.Жээнбеков подчеркнул, что задержек с финансированием не будет, строительство школы завершат в срок. Премьер-министр КР также ознакомился с состоянием автодороги Кескен-Бел - Тогуз-Булак Тонского района.

Министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов сообщил, что в 2015 году был асфальтирован участок этой дороги длиной 5 км. Стоимость работ составила 14,7 млн. сомов. Планируется, что еще 4 км дороги отремонтируют в следующем году.

С.Жээнбеков поручил своевременно начать ремонт, уделив пристальное внимание качеству работ.

Премьер-министр ознакомился с ходом сбора урожая в селе Тилекмат Джети-Огузского района на примере местного семеноводческого хозяйства. В ходе беседы с фермерами Премьер-министр отметил, что Правительство Кыргызстана уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства. Он напомнил, что в рамках программы "Финансирование сельского хозяйства-5" процентная ставка кредитования для переработчиков сельхозпродукции снижена до 6 %, для растениеводства и животноводства кредиты выдают под 10 %.

В рамках поездки С.Жээнбеков также принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 140-летию образования села Ырдык Иссык-Кульской области и посетил музей истории и культуры дунганского народа.

"Сегодня в селе Ырдык идет жизнь, восхваляющая единство, согласие, благополучие. Мы можем сказать, что модель дружбы и единства многонационального народа в Кыргызстане дает свои плоды. Жители села Ырдык показывают пример крепкой дружбы и единства. Ырдык является одним из образцовых многонациональных сел", — отметил С.Жээнбеков, поздравляя сельчан с праздником.

Глава Правительства также посетил музей имени Б. Мамбетова в селе Эшперов Тонского района, действующий с 1992 года. В экспозиции собраны личные вещи и документы, принадлежавшие выдающемуся государственному деятелю Болоту Мамбетову, Председателю Совета Министров Кыргызской ССР в период с 1961 по 1968 годы. Отметим, что музею выделены финансовые средства для ремонта.