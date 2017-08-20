Экономическая неделя Кыргызстана - 14-20.08.17

20 августа 2017, 19:45 Комментарии

ГЧП в деле. На этой неделе в Кыргызстане подписано первое соглашение о государственно-частном партнерстве - ГЧП. Соглашение по первому проекту государственно-частного партнерства в КР "Организация гемодиализных услуг в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад" было заключено в Министерстве экономики КР между государственным партнером в лице Министерства здравоохранения КР и компанией-победителем "Fresenius Medical Care" (Германия).

На церемонии подписания было отмечено, что качественные услуги гемодиализа будут получать 283 пациента в новых центрах гемодиализа в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад. В настоящее время в 6 государственных центрах гемодиализа находятся в распоряжении 79 аппаратов, из них 26 не функционируют, в связи с чем работа ведется в 3-4 смены.

В продвижении первого проекта государственно-частного партнерства немаловажную роль сыграло Министерство экономики и Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта.

В Кыргызстане на стадии активной реализации находятся 15 проектов ГЧП в КР, совокупная стоимость которых составляет более 165 млн. долларов США. Из них 4 проекта - в сфере здравоохранения, 5 проектов - в сфере развития города, 4 - в сфере спорта и туризма, 1 - в сфере транспорта и 1 - в сфере таможенной логистики.

Товары в Австрию. В начале недели в Вене обсудили целый спектр вопросов, связанных с увеличением товарооборота, привлечением инвестиций в Кыргызстан, а также в целях продвижения экспорта товаров из Кыргызстана в Австрию. Там же детально обсудили законодательные требования Австрии, возможности реализации сухофруктов, текстильных товаров и иных пищевых продуктов из Кыргызстана в Австрию. Переговоры состоялись между Послом Бакытом Джусуповым и Региональным менеджером по странам СНГ Федеральной торговой палаты Австрии Михаэлем Ангерером.

Касаясь вопросов инвестиций, стороны достигли взаимопонимания о необходимости организации визита австрийских компаний, вовлеченных в IT сферу в Кыргызстан осенью т.г. для изучения возможностей их участия в компонентах Национального проекта "Таза Коом".

Госстрах жилья. За 7 месяцев 2017 года заключено свыше 30 тысяч договоров по страхованию жилья. Страховщиком жилья в стране является ОАО "Государственная страховая организация", единственным учредителем которого является государство. По утверждению руководства компании, ОАО обеспечивает реализацию государственной программы, которая предусматривает облегченный вариант страхования.

Для того чтобы застраховать свою недвижимость, гражданам необходимо всего два документа — паспорт страхователя и документ на дом - технический паспорт и инвентаризационное дело. Учитывая экономическую ситуацию в стране, страховой полис в сельской местности обойдется в 600 сомов, в городской местности – в 1200 сомов в год. При наступлении страхового случая граждане смогут получить в виде компенсации в сельской местности до 500 тыс. сомов и до 1 млн. сом - в городах. Для уязвимых категорий населения существуют льготы. Ветераны ВОВ, чернобыльцы, тыловики, инвалиды 1 и 2 группы, воины-афганцы освобождены частично или полностью от уплаты страховых взносов.

Уставной капитал страховой компании составляет 150 млн. сом. На сегодня 62 человека получили выплаты в связи с наступлением страхового случая. Им выплачено около 13 млн. сомов.

Желающим можно застраховаться в коммерческих банках, которые являются партнерами ОАО.

Связи с Узбекистаном. Во время первого в период независимости стран визит премьер-министра Узбекистана в Кыргызстан был достигнут ряд важных соглашений. Кыргызстан был всегда заинтересован в долгосрочных поставках товаров из Узбекистана, включая минеральные удобрения.

На встрече с премьер-министром Узбекистана было достигнуто понимание необходимости всяческих барьеров и ограничений в двусторонней торговле. Была отмечена необходимость возобновление пунктов пропусков на кыргызско-узбекской государственной границе, перемещение транзитных грузов, создание совместных инвестиционных проектов, совместных кыргызско-узбекских предприятий, логистических центров и перерабатывающих предприятий. Кроме выше обозначенных пунктов было отмечено также, что Кыргызстан заинтересован в развитии автомобильного и железнодорожного сообщения, способствующих увеличению товарооборота и туристических потоков.

Рост товарооборота. Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном, по итогам первого квартала 2017 года, увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кыргызская сторона отметила, что на этом останавливаться не следует. Имеется огромный неиспользованный потенциал и Кыргызстан готов завозить из Узбекистана минеральные ресурсы, хлопковое сырье, медицинские изделия и препараты.

Более того, было отмечено, что и Кыргызстану есть что экспортировать в Узбекистан. Это включает продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, мясомолочные изделия и так далее.

Налоговики в действии. Государственная налоговая служба КР за 7 месяцев 2017 года провела более 27 тыс. рейдовых мероприятий. Из них рейдовым налоговым контролем были охвачены более 20 тыс. субъектов, контрольной закупке было подвергнуто почти 7 тыс. субъектов.

При этом были выявлены разные виды нарушений в деятельности субъектов предпринимательства, в том числе отсутствие разрешительных документов, просроченный патент, отсутствие или применение неисправной ККМ, непробитие или невыдача чека, отсутствие акцизных марок или их несоответствие, реализация по цене ниже минимальной оптовой или розничной цене винно-водочных изделий и другие.

ИАЦ "Кабар"