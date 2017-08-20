На большей части Кыргызстана дожди — погода на 21 августа

20 августа 2017, 19:13 Комментарии

БИШКЕК, 20 авг - Sputnik. В понедельник, 21 августа, на большей части Нарынской и Иссык-Кульской областей дожди и грозы, в остальных областях местами также осадки, сообщает пресс-служба Кыргызгидромета.

В высокогорных районах возможен снег. В Бишкеке и Оше без осадков.

В Чуйской области ночная температура 10-15 градусов тепла, дневная +25...+30.

В Таласской области ночью +6...+11, днем от 25 до 30 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-17 градусов со знаком "плюс", днем +25...+30.

В Нарынской области ночью +7...+12, днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 9-14 тепла, днем +18...+23.

В Оше ночью 15-17 градусов выше нуля, днем +28...+30.

В Бишкеке ночью +12...+14, днем прогнозируется 27-29 со знаком "плюс".

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