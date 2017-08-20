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На большей части Кыргызстана дожди — погода на 21 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443643-ru.html

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В каких районах Чуйской области 21 августа отключат электричество

В каких районах Бишкека 21 августа отключат электричество

20 августа 2017, 19:13       Комментарии

БИШКЕК, 20 авг - Sputnik. В понедельник, 21 августа, на большей части Нарынской и Иссык-Кульской областей дожди и грозы, в остальных областях местами также осадки, сообщает пресс-служба Кыргызгидромета.
В высокогорных районах возможен снег. В Бишкеке и Оше без осадков.
В Чуйской области ночная температура 10-15 градусов тепла, дневная +25...+30.
В Таласской области ночью +6...+11, днем от 25 до 30 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-17 градусов со знаком "плюс", днем +25...+30.
В Нарынской области ночью +7...+12, днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 9-14 тепла, днем +18...+23.
В Оше ночью 15-17 градусов выше нуля, днем +28...+30.
В Бишкеке ночью +12...+14, днем прогнозируется 27-29 со знаком "плюс".
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