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Новости Кыргызстана

В Японии испытали установку, вырабатывающую энергию за счет течений океанаВ Японии испытали установку, вырабатывающую энергию за счет течений океана

Неужели барс останется только на рисунках? — к акции присоединились дети

 

Фотографии: sputnik.kg

              

Источник:
https://ru.sputnik.kg/photo/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443642-ru.html

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Видеоролик — Наши дети будут видеть снежного барса только в музеях, если мы не начнем действовать сейчас

20 августа 2017, 18:22       Комментарии

Школьники Кыргызстана представили рисунки для конкурса "Снежный барс - владыка горных вершин". Свыше 50 работ детей разных возрастов и мест проживания вошли в альбом, подготовленный Международным форумом по сохранению снежного барса и его экосистем.
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24 и 25 августа в Бишкеке будет проходить Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем, в котором примут участие представители 12 стран ареала этого животного. Мероприятие нацелено как на дальнейшее укрепление усилий ряда стран по защите снежного барса, так и на активизацию международной поддержки плана по обеспечению 20 ландшафтов для снежного барса к 2020 году.
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