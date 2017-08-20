Неужели барс останется только на рисунках? — к акции присоединились дети

20 августа 2017, 18:22 Комментарии

Школьники Кыргызстана представили рисунки для конкурса "Снежный барс - владыка горных вершин". Свыше 50 работ детей разных возрастов и мест проживания вошли в альбом, подготовленный Международным форумом по сохранению снежного барса и его экосистем.

Сколько илбирсов сейчас обитает в Кыргызстане - неизвестно. Хищник на грани исчезновения и занесен в Красную книгу планеты.

24 и 25 августа в Бишкеке будет проходить Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем, в котором примут участие представители 12 стран ареала этого животного. Мероприятие нацелено как на дальнейшее укрепление усилий ряда стран по защите снежного барса, так и на активизацию международной поддержки плана по обеспечению 20 ландшафтов для снежного барса к 2020 году.

Информационное агентство и радио Sputnik Кыргызстан является информационным партнером предстоящего форума.

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