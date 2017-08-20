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По Кыргызстану местами возможны дожди — прогноз погоды на 21 августаПо Кыргызстану местами возможны дожди — прогноз погоды на 21 августа

В ЦУМе бомбу не нашли — ГКНБ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443640-ru.html

20 августа 2017, 16:39       Комментарии

БИШКЕК, 20 авг - Sputnik. Информация о заложенном в ЦУМе взрывном устройстве оказалась ложной, сообщили Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности КР.
Днем поступил вызов дежурную часть МВД, что в здании ЦУМ заложено самодельное взрывное устройство. Посетители и работники были эвакуированы. На месте работали саперы.
© Sputnik / Максат ЭлебесовИнформация о заложенном в ЦУМе взрывном устройстве оказалась ложной Бомбы не оказалось, вызов оказался ложным. оцепление было снято. Посетителей и работников начали запускать обратно.
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